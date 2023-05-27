Зеленський анонсував «ще більш масштабні» санкції проти Росії

Кожна особа, яка працює з Росією, буде заблокована санкціями, наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні 27 травня.

«Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні», – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що «українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу».

«Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито усі у світі – такі ж цинічні й нібито – так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі», – наголосив президент.

Крім того, Зеленський подякував Японії, Фінляндії, Німеччині, Канаді та Ісландії за допомогу Україні цього тижня.

«Наступний тиждень теж зробимо сильним із погляду нашої співпраці з партнерами. Жодного тижня не втрачаємо», – додав глава держави.

Після окупації українського Криму та початку бойових дій на Донбасі, а ще більше – після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року країни Заходу запровадили численні пакети санкцій, покликані обмежити для Росії можливість фінансувати війну. Попри це, Москва і далі шукає й часом знаходить шляхи отримання підсанкційної продукції та виведення власної продукції на світові ринки.