Кремль може спонукати пострадянських союзників до допомоги в уникненні санкцій – ISW

Росія може намагатися переконати країни, які входять до організації Євроазійської економічної співпраці (ЄАЕС), допомогти зі схемами обходу західних санкцій, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«(Президент Росії Володимир) Путін закликав збільшити кількість нових спільних підприємств під загальною торговою маркою «зроблено в ЄАЕС», захід, ймовірно, спрямований на ребрендинг російської продукції як продукції ЄАЕС, щоб уникнути західних санкцій щодо експорту. І (фактичний білоруський правитель Олександр) Лукашенко, і (президент Казахстану Касим-Жомарт) Токаєв окремо закликали до створення повноцінного економічного союзу з функціонуючим спільним ринком, а Лукашенко стверджував, що представники ЄАЕС обговорюють створення спільного ринку газу, нафти та нафтопродуктів», – ідеться ва повідомленні.

Експерти припускають, що Білорусь і Казахстан уже активно залучені в допомогу Росії в ухиленні від санкцій, і Кремль прагне розширити та формалізувати ці відносини з ширшим числом учасників ЄАЕС.

Після окупації українського Криму та початку бойових дій на Донбасі, а ще більше – після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року країни Заходу запровадили численні пакети санкцій, покликані обмежити для Росії можливість фінансувати війну. Попри це, Москва і далі шукає й часом знаходить шляхи отримання підсанкційної продукції та виведення власної продукції на світові ринки.