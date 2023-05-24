Орбан заявив про намір Угорщини зменшити залежність від російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір його країни зменшити залежність від російського газу. Як передає агенція Bloomberg, на економічному форумі в Катарі Орбан заявив, що веде переговори з цією країною про постачання газу.

За його словами, зараз Угорщина приблизно половину всього газу отримує трубопроводами з Росії. На ці поставки укладено довгострокові контракти.

Проте країна шукає інших партнерів. Орбан при цьому відзначив важливість Катару для Євросоюзу.

«Без катарських поставок ми потрапили б у біду минулої зими», – сказав Орбан. За його словами, постачання газу з Катару до Угорщини може розпочатися до 2026 року.

Орбан також заявив, що Угорщина має намір розвивати співпрацю з Катаром і в інших сферах, таких як сільське господарство, IT-індустрія та питання безпеки.

Угорщина – одна з останніх європейських країн, які зберігають контакти з Москвою. 11 квітня Будапешт продовжив угоду з Москвою про додаткові поставки газу «Турецьким потоком».

Угорщина звинувачується іншими країнами ЄС у спробі блокувати санкції проти Росії та симпатіях до Москви. Уряд Орбана стверджує, що діє в національних інтересах.