«У Кремлі мають радіти». МЗС відреагувало на останню заяву Орбана щодо України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останню заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.



«В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України. Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.



За його словами, це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи.

«Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії», – додав представник МЗС.

Раніше Віктор Орбан у інтерв’ю Bloomberg, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся.

«Ви правильно сказали, що Росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін», – сказав він.

Угорський прем’єр також переконаний, що Україна не здатна виграти війну – «не може бути перемоги для бідних українців на полі бою».

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.