«Роздратований поведінкою угорських друзів» – німецький міністр про блокування Будапештом допомоги Києву

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус розкритикував Угорщину за блокування подальшої військової допомоги Україні на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу в Брюсселі 23 травня.

Як повідомляє агентство dpa, Пісторіус заявив, що він «дещо розчарований чи роздратований поведінкою угорських друзів» через блокування допомоги.

Це сталося після того, як Україна внесла найбільший банк Угорщини OTP до списку прихильників вторгнення Росії, що викликало обурення Будапешта.

Речник угорського уряду заявив, що Угорщина не підтримає нову військову допомогу, якщо банк OTP не вилучать зі списку.

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.

Користуючись правом вето, Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу про підтримку української та засудження російської сторони.