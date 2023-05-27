Ще 51 громадянин РФ і 220 юросіб потрапили під санкції – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 травня про чергові санкції.

У свою чергу РНБО своїм рішенням підтримала пропозиції Службою безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно 51 громадянина РФ і 220 юридичних осіб.

Під українські санкції, зокрема, потрапили компанія «ПЛАЗ», яка спеціалізується на розробці та виробництві БПЛА, низка російських транспортних компаній, охоронне підприємство «РЖД-охорона», компанія «Інноваційні технології мастил», страхова компанія «НІК» та інші.

Володимир Зеленський у зверненні 12 травня повідомляв про нові санкційні пакети, які спрямовані на перерізання зв’язків Росії з українською економікою та на блокування російської військової промисловості. За його даними, загалом загалом затверджені п’ять пакетів, які підготували Рада національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів, Офіс президента і спецслужби. Укази про нові санкційні пакети з’явилися на сайті Офісу президента 12 травня.