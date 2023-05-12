Україна затвердила нові пакети санкцій для блокування військової промисловості Росії – Зеленський

Нові санкційні пакети спрямовані на перерізання зв’язків Росії з українською економікою та на блокування російської військової промисловості, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 12 травня.

Він повідомив про затвердження загалом п’яти санкційних пакетів, які підготували Рада національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів, Офіс президента і спецслужби.

«Затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й пов’язаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції», – сказав Зеленський.

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За його словами, Київ співпрацює з партнерами, аби ті, хто забезпечує Росію зброєю, боєприпасами, технікою та технологіями, «були роздавлені світом».

«Дякую всім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях», – заявив президент.

Укази про нові санкційні пакети з’явилися на сайті Офісу президента 12 травня.

Раніше в п’ятницю Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти осіб і компаній, які допомагали Росії зберігати контроль над заводом «Запоріжсталь».