«Поводьтеся жорстко»: як президент «Мотор Січі» Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам – аудіо

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) опублікували невідомі раніше записи телефонних розмов на той момент президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які свідчать про те, що у розпал повномасштабного вторгнення Росії він блокував передачу Мі-2 українським розвідникам. Зокрема, Богуслаєв давав вказівки розібрати гелікоптер на запчастини та приховати документи, необхідні для його експлуатації. Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах і верифікували за допомогою незалежної американської експертизи. Раніше офіційне слідство повідомило Богуслаєву про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Екскерівник «Мотор Січі» обвинувачення відкидає.

У квітні 2022-го року представники Головного управління розвідки звернулись до підприємства «Мотор Січ» – з наміром вилучити гелікоптер Мі-2 в інтересах оборони України.

Як свідчать записи розмов В’ячеслава Богуслаєва, 21-го квітня минулого року президент «Мотор Січі» здійснив декілька дзвінків з вимогою зупинити цей процес. Він вимагав розібрати вертоліт, розладнавши окремі деталі та сховавши запчастини, зокрема, лопаті. Він також доручав не віддавати представникам ГУР важливу документацію: наприклад, формуляр – обов’язковий документ, в якому вказується повна інформація про борт із заводським номером, датою виготовлення, тощо.

«Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий – ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай там РДЦ, щоб вони не злетіли – і все» – казав в той день Богуслаєв.

«Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте, бл***» – такі вказівки лунали від Богуслаєва.

Серед його співрозмовників того дня були директор з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» Павло Касай, керівник відокремленого підрозділу підприємства Ігор Костюк та конструктор Роман Мироненко, керівник авіаційного компанії «АгроавіаДніпро», на території якої знаходився гелікоптер, Олександр Понікаревич, співробітник обслуговуючої компанії Олександр Корнієнко.

«Поводьтеся жорстко, нічого, там, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали бл***... А гелікоптер треба забрати», – казав Богуслаєв телефоном.

Богуслаєв також намагався заблокувати передачу Мі-2, залучивши до цього народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая, який є вихідцем з «Мотор Січі» і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая. Як свідчать записи, допомагала у цьому і Наталія Ульяненко, яка раніше працювала на «Мотор Січі» і, судячи з розмов, мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, в тому числі, на рівні Генштабу.

«Це Міністерство оборони, це Головне управління розвідки. Зараз Гєна (Геннадій Касай – ред.) не бере слухавку, в них зараз зустріч з керівником цього відділу, цього підрозділу. Гєна в курсі справи – має зараз з ними… з ним там це питання обговорювати. Наталія Борисівна (Ульяненко – ред.) теж зі свого боку підключилась», – говорив телефоном Богуслаєву 21 квітня 2022-го року Павло Касай.

Водночас, йдеться у розслідуванні, Богуслаєв тоді погоджувався із тим, що розвідники мали право на вилучення гелікоптера, згідно із законом «Про правовий режим воєнного стану». Не вплинуло на його рішення не віддавати борт і те, що представники ГУР склали відповідний акт з подальшою компенсацією.

Попри спроби Богуслаєва блокувати процес, розвідникам все ж вдалось вилучити Мі-2 для потреб армії.

У розслідуванні «Схеми» також наводять документи, які свідчать про те, як Богуслаєв намагався продати армійцям низку гелікоптерів, щонайменше на одному з яких, літати було «ризиковано для життя».

Про нову підозру, за статтею «перешкоджання законній діяльності Збройних сил України» – Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. З жовтня 2022 року його також офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.

Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він пояснив зняття деталей «звичайним робочим процесом». Суд продовжив екскерівнику «Мотор Січі» термін ув’язнення – до 27 травня.

Народний депутат Геннадій Касай у розмові зі «Схемами» відповів, що надасть відео-коментар, але більше на зв’язок з журналістами не виходив. Наталія Ульяненко прокоментувала, що, на її думку, Богуслаєв «просто так не міг дати команду не віддавати гелікоптер», але стверджує, що не пам’ятає про свою залученість чи вплив на цей процес. Ульяненко також повідомила, що і досі працює на «Мотор Січі» – радницею нового керівника.

Корпорація «Мотор Січ» – стратегічно важливе українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки. Після затримання Богуслаєва президент Зеленський заявив про перехід компанії під контроль держави.

На «Мотор Січі» призначили нового керівника та переобрали наглядову раду.

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зокрема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі».

Раніше «Схем» також повідомляли, що Богуслаєв щонайменше з 2000-го року має російський паспорт, а з 2002-го року – нерухомість у Москві.