Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Зеленський анонсує санкції через контроль Росії над заводом «Запоріжсталь»

Завод «Запоріжсталь» належить компанії «Метінвест», якою володіють структури Рената Ахметова та Вадима Новинського (архівне фото)

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо кількох санкційних пакетів – про це він заявив 12 травня.

«Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі», – повідомив він.

Голова держави додав, що запровадив обмежувальні заходи проти 41 особи: 13 людей та 28 компаній. За його словами, вони допомагали Росії зберігати контроль над підприємством та шкодити українській економіці.

Читайте також: Польща розслідує роль Шредера у підготовці російської агресії – ЗМІ

«Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців», – заявив Зеленський.

Указ про санкції з’явився на сайті Офісу президента 12 травня.

Завод «Запоріжсталь» належить компанії «Метінвест», якою володіють структури Рената Ахметова та Вадима Новинського. У травні Служба безпеки повідомила про арешт майна Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень.

З 2012 до 2019 років гендиректором заводу «Запоріжсталь» був Ростислав Шурма, який наразі є заступником голови Офісу президента.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG