Зеленський анонсує санкції через контроль Росії над заводом «Запоріжсталь»

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо кількох санкційних пакетів – про це він заявив 12 травня.
«Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі», – повідомив він.
Голова держави додав, що запровадив обмежувальні заходи проти 41 особи: 13 людей та 28 компаній. За його словами, вони допомагали Росії зберігати контроль над підприємством та шкодити українській економіці.
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«Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців», – заявив Зеленський.
Указ про санкції з’явився на сайті Офісу президента 12 травня.
Завод «Запоріжсталь» належить компанії «Метінвест», якою володіють структури Рената Ахметова та Вадима Новинського. У травні Служба безпеки повідомила про арешт майна Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень.
З 2012 до 2019 років гендиректором заводу «Запоріжсталь» був Ростислав Шурма, який наразі є заступником голови Офісу президента.
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