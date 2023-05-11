Сім’я голови виробництва російських крилатих ракет володіє будинками у Празі – розслідування

Родина голови російського оборонного холдингу «Тактичне ракетне озброєння», що перебуває під санкціями Євросоюзу і виробляє ракети, якими Росія атакує Україну, володіє нерухомістю в Чехії загальною вартістю понад вісім мільйонів євро, стверджується в новому розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними авторів розслідування, на зятя керівника холдингу Бориса Обносова Ростислава Зорікова оформлено чотириповерховий будинок в історичному районі Праги – він коштує шість мільйонів євро.

Крім цього, Зоріков володіє у столиці Чехії 140-метровим пентхаусом вартістю понад мільйон євро. На дверях пентхауса висить табличка, яка вказує на те, що в будинку проживають Ростислав Зоріков і його дружина Ольга, дочка Бориса Обносова.

Також на Зорікова, за даними розслідувачів, оформлена ще одна квартира в Празі, а інша – на його молодшого брата Данила.

Голова ради директорів заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих, коментуючи публікацію розслідування, заявила, що ФБК вимагатиме від чеської влади заборонити в’їзд у країну для Бориса Обносова і Зорікових. Вона зазначила, що не розуміє, чому чеський уряд та влада ЄС досі пускають Зорікових до Європи.

«Їхній голова сім’ї – справжній воєнний злочинець, корпорація «Тактичне ракетне озброєння» – під санкціями, вони – учасники війни в Україні», – заявила Пєвчих.