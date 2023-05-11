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Польща розслідує роль Шредера у підготовці російської агресії – ЗМІ

Після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Володимиром Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій.

Прокуратура Польщі у рамках розслідування щодо російського вторгнення в Україну вивчає роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у підготовці вторгнення. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Згідно з документами, отриманими слідством, німецький політик міг «використовувати посади в російському енергетичному секторі для подальшого тиску на країни ЄС та Україну». Слідчі з’ясовують, яку роль відіграв колишній канцлер у підготовці до вторгнення.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Днями закордонні ЗМІ зазначили, що Шредер відвідав прийом у російському посольстві у Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною у травні 1945 року.

Після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Володимиром Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. За це він зазнав жорсткої критики в Німеччині. Вже після початку війни співробітники офісу Шредера з власної ініціативи заявили про складання своїх повноважень та подали заяву на розірвання робочого договору.

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Ґерхарду Шредеру 79 років. Він був канцлером ФРН з 1998 до 2005 року. З 1999 до 2004 року він обіймав посаду голови Соціал-демократичної партії Німеччини. Попри численні вимоги багатьох соціал-демократів і німецької громадськості, Шредер досі не відмовився від членства в партії.

Навесні Шредер за своєю ініціативою залишив посаду голови наглядової ради компанії «Роснєфть». Незадовго до цього Європарламент обговорював можливість внести його до списків санкцій проти російських олігархів.

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