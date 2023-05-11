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Російський олігарх судиться з урядом Британії через конфіскацію його супер’яхти

Сергій Науменко вимагає скасувати арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi та відшкодувати збитки.

Російський олігарх Сергій Науменко подав до суду на уряд Великобританії через конфіскацію його супер’яхти вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні невдовзі після вторгнення Росії в Україну минулого року, повідомляє видання The Guardian.

Науменко, який не перебуває під санкціями Великої Британії щодо Росії, вимагає скасувати арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi та відшкодувати збитки.

Про арешт судна в березні 2022 року оголосив тодішній міністр транспорту Грант Шаппс, який сказав, що конфіскація судна «перетворила ікону могутності та багатства Росії на чітке й суворе попередження Путіну та його наближеним».

Офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт судна в березні 2022 року в Кенері-Уорф, де воно залишається під вартою досі.

У той час уряд заявив, що закон, який використовувався для затримання судна, не вимагав доказів або підозри, що власник був тісно пов’язаний з режимом Путіна, лише те, що він був громадянином Росії. Судно було в Лондоні для участі в конкурсі World Superyacht Awards.

Повідомляється, що «слухання по суті» щодо подальшої долі яхти відбудеться в липні.

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