СБУ повідомило Табачнику про нові підозри в роботі на Росію в окупованих регіонах півдня

Служба безпеки України підозрює колишнього міністра освіти Дмитра Табачника в державній зраді – про це відомство заявило 12 травня.

За даними Служби, Табачник співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ і координував із нею свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, його підозрюють в участі в організації так званих «референдумів» в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

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«Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо «переформатування» освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, восени 2022 року Табачника призначили «радником» керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького та включили до місцевого осередку російської правлячої партії «Єдина Росія».

«Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя. Спільно з Мурадом Саідовим – так званим «смотрящим» від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу», – додає відомство.

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Відтак ексурядовцю повідомили про нові підозри: в пособництві державі-агресору та порушенні законів і звичаїв війни.

У лютому Володимир Зеленський позбавив Табачника і ще кількох політиків часів експрезидента Віктора Януковича українського громадянства.

У листопаді 2022-го СБУ повідомила колишньому міністру про підозру в державній зраді. У січні цього року суд наклав арешт на його майно.