СБУ повідомила Царьову і ще двом колишнім «регіоналам» про підозри

Служба безпеки повідомила підозри колишнім народним депутатам Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову через «сприяння Росії у веденні агресивної війни проти України».

«На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп «зливав» агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного «регіонала» – Дмитра Святаша», повідомили в СБУ.

У відомстві кажуть, що після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку РФ, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

«Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої «партійні» зв’язки на території Харківської області», – зазначають в СБУ.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков.

«Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)», – йдеться в повідомленні.

Раніше Служба безпеки вже повідомляла Царьову, Святашу і Маркову про підозру у вчиненні інших злочинів проти безпеки України.

Наразі всі троє переховуються в Росії.