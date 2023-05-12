В Україні суд уперше засудив ієрарха УПЦ (МП) через «порушення рівноправності громадян» – СБУ

Районний суд міста Кропивницький уперше в Україні ухвалив вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), колишньому керівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іоасафу. Про це 12 травня повідомляє Служба безпеки України, за матеріалами якої відбувався процес.

За повідомленням, сам митрополит і секретар єпархії «повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала» СБУ, вони засуджені за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

«Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм три роки позбавлення волі з іспитовим терміном два роки, а також заборонив на один рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій», – повідомляють в СБУ.

За даними спецслужби, «фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та «роздували» міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора», а «єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави».

В СБУ твердять, що за дорученням засуджених «у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора».

СБУ неодноразово повідомляла про затримання та підозри щодо священників УПЦ (МП) через ймовірну співпрацю з російськими військами.