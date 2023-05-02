У користування заповідника «Києво-Печерська лавра» передано 16 корпусів. У Мінкульті кажуть: стан задовільний

Упродовж 1 та 2 травня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» передала у користування заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як Національного, так і місцевого значення, повідомляє у вівторок пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«При огляді та прийманні в користування заповідником приміщень корпусів проводилась фото та відео фіксація. Приміщення перебувають у задовільному стані», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед переданих приміщень – келії Гостинного двору, лікарня Гостинного двору з церквою, кілька корпусів тощо.

У МКІП кажуть, що представники монастиря забезпечили доступ комісії до приміщень.

12 квітня комісія Мінкульту з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснили ситуацію відмовою Мінкульту надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об’єкта на території Києво-Печерської лаври.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). Втім представники церкви досі повністю не покинули святиню.