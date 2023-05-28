Ракетний удар по Дніпру: троє людей, які вважалися зниклими, загинули – Лисак

У Дніпрі підтвердили загибель трьох людей, які зникли безвісти внаслідок ракетного удару по місту 26 травня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вранці 28 травня.

«Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії», – заявив він.

Він додав, що загиблі: 56-річний лікар, 64-річна співробітниця лікарні та 57-річний працівник сусідньої ветеринарної клініки.

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Загалом, додав Лисак, внаслідок ракетного удару загинули четверо людей.

26 травня російська ракета влучила в триповерхову будівлю лікарні – там був денний стаціонар для людей з психічними захворюваннями. Згоріла також ветклініка поряд – людей встигли вивести. Розбір завалів завершили наступного дня.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.