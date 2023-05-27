ДСНС: у Дніпрі завершили розбір завалів після ракетного удару

У Дніпрі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів після ракетного удару по медзакладу, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, осі невідома доля трьох людей, які могли перебувати в будівлі на момент удару.

«Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти», – написав він у телеграмі.

Сергій Лисак уточнив, що через російський ракетний удар постраждали 32 людей, 13 з них – досі в лікарні. Двоє людей загинули.

27 травня в Дніпрі оголосили днем жалоби.

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26 травня російська ракета влучила в триповерхову будівлю лікарні – там був денний стаціонар для людей з психічними захворюваннями. Згоріла також ветклініка поряд – людей встигли вивести.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.