Удар по лікарні в Дніпрі є «доказом варварства» Росії – чеський міністр

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив російський удар по Дніпру, внаслідок якого, зокрема, була зруйнована лікарня, назвавши його «доказом варварства» Росії.

«Лікарня в Дніпрі у вогні – ще один доказ того, що Росія не поважає навіть найелементарніші принципи гуманності. Цей доказ варварства – ще один привід зберігати і посилювати підтримку України», – написав Ліпавський у твіттері ввечері 26 травня.

Двоє людей загинули, ще 31 – поранені через ракетний удар армії РФ по Дніпру 26 травня, повідомила місцева влада. Ракета влучила в триповерхову будівлю лікарні – там був денний стаціонар для людей з психічними захворюваннями. Згоріла також ветклініка поряд – людей встигли вивести.

Суботу, 27 травня, в місті оголосили днем жалоби.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.