Влада розповіла про стан постраждалих від ракетного удару РФ у Дніпрі

Двоє людей із 31 постраждалого внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру 26 травня перебувають у тяжкому стані, ще 12 – у середньому, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«31 людина була травмована, з них – вісім медпрацівників і двоє дітей 2020 і 2017 року народження. 16 осіб доставлені до лікарень, інші – на амбулаторному лікуванні. За останньою інформацією від лікарів, двоє постраждалих перебувають у важкому стані, 12 – у середньому, інші мають легкий ступінь поранень», – написав Лукашук у телеграмі.

За даними прокуратури, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки у Дніпрі. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Повідомляли про двох загиблих.

Суботу, 27 травня, в місті оголосили днем жалоби.