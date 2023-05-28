Росія: в Краснодарському краї заявляють про атаку дронів на нафтопереробний завод

Влада Краснодарського краю Росії на початку доби 28 травня заявила про атаку безпілотників. В оперативному штабі регіону стверджують, що дрони намагалися наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу.

«Пошкодження інфраструктури НПЗ не сталося, задимлення, що виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу. Постраждалих немає», – йдеться в заяві штабу.

Відомство не озвучило, кого вважає причетним до ймовірної атаки.

Раніше, 4 травня, на Ільському нафтопереробному заводі сталася пожежа, площа займання становила 400 квадратних метрів. Причини не називалися, проте медіа писали, що це сталося через атаку безпілотника.

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Україна зазвичай не коментує повідомлення про вибухи на території Росії.

Днями в соцмережах і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які взяли на себе відповідальність за рейд до Бєлгородської області Росії, заявили, що він мав на меті виконати «бойову й політичну задачу». Раніше цього тижня у соцмережах і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною. В Україні причетність до рейду заперечили.