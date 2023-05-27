Росія: у двох областях влада заявила про атаку БПЛА, у соцмережах пишуть про диверсантів в Брянській області

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков повідомив про атаку безпілотників на будівлю нафтопроводу

За його словами, вранці 27 травня біля села Литвинове внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше одну адміністративну будівлю нафтопроводу. Попередньо, його атакували два безпілотники. За словами урядовця, ніхто не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков також заявив про дві атаки за допомогою БПЛА у селищі Майський і Октябрський.

Крім того, телеграм-канал Baza стверджує, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід «Дружба».

Також Baza з посиланням на джерела повідомляє про диверсантів, які намагаються прорватися до Брянської області. Повідомляється, що на дорозі дрон-камікадзе нібито атакував автомобіль «Нива», загинули двоє військових.

Офіційно місцева російська влада про це не повідомляє. Перевірити ці дані незалежно наразі неможливо.

Раніше цього тижня у соцмережах і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які взяли на себе відповідальність за рейд до Бєлгородської області Росії, заявили, що він мав на меті виконати «бойову й політичну задачу».

В Україні причетність до рейду заперечили. У Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як проводити військові операції.