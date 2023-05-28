Росія тримає один ракетоносій у Середземному морі – ВМС

Станом на 11:30 неділі в Чорному морі перебувають чотири російських кораблі, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Ще один російський корабель зафіксували в Азовському морі.

«У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 4 ракет», – йдеться в зведенні.

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Також, за даними українського командування, 34 судна пройшли Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря, ще 18 – до Чорного.

Напередодні ВМС повідомляло про один ракетоносій у Середземному морі і ще один – у Чорному.