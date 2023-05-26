У Міноборони Росії заявили про повернення «атакованого дронами» корабля до Севастополя

У Міністерстві оборони Росії 26 травня заявили, що російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» повернувся на місце постійної дислокації в Севастополі.

«Екіпаж СРК (середнього розвідувального корабля – ред.) «Іван Хурс» Чорноморського флоту завершив плановий перехід із району виконання завдань до пункту постійної дислокації Севастополь, у пункті базування корабель поповнить матеріальні запаси, після чого продовжить виконання завдань із призначення», – цитує повідомлення Міноборони РФ російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Про пошкодження корабля, який раніше, за даними Міноборони РФ, був «атакований дронами», не повідомляють.

25 травня в мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку надводним безпілотником російського розвідувального корабля «Іван Хурс» у Чорному морі.

На відео, автентичність якого Радіо Свобода не може перевірити, видно, що зйомка ведеться з надводного безпілотника. Як тільки він наближається до корабля, на рівні борта зйомка закінчується. Оскільки відстань дуже близька, можна зробити висновок, що зіткнення навряд чи вдалося уникнути.

Втім результатів ймовірного ураження корабля безпілотником на відео немає. Чи зазнав корабель ушкоджень і наскільки вони серйозні, незрозуміло.

Офіційний Київ поки не коментував відео, як і заяви російського Міноборони 24 травня, коли воно підтвердило атаку дронами по «Івану Хурсу», звинувативши в цьому Україну. За повідомленням російського відомства, всі три безпілотники були знищені вогнем корабля, а сам він не постраждав. При цьому Міноборони опублікувало відео, ймовірно, ураження одного з безпілотників.

«Іван Хурс» – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за системами ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту.