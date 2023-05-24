Москва офіційно заявила про атаку дронами на російський корабель «Іван Хурс»

Міністерство оборони Росії оголосило, що на розвідувальний корабель «Іван Хурс» була здійснена атака морськими дронами. За словами представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, три морські дрони були знищені зі штатного озброєння російського судна за 140 кілометрів на північний схід від Босфору. Як стверджує Конашенков, судно не постраждало. Він звинуватив у атаці на корабель РФ Збройні сили України.

Українська сторона не коментувала ці заяви.

Вранці 24 травня у соціальних мережах з’явилися кадри з густим димом поблизу Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. Повідомлялося, що міст перекрили для руху. Призначений Кремлем голова окупованого півострова Сергій Аксьонов заявляв, що немає причин для паніки, а сам міст буцімто закрили через навчання. Згодом міст знову відкрили для руху.

Також сьогодні вранці російські телеграм-канали і воєнкори повідомляли про «атаку дронами» на розвідувальний корабель ЧФ РФ «Іван Хурс» за 74 кілометри на північ від протоки Босфор – і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Корабель «Іван Хурс» – розвідувальне судно для забезпечення зв’язку, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, управління флотом, стеження за системами протиракетної оборони. Видання Defence Express зазначає, що це унікальне судно для ЧФ Росії – таких у ВМС РФ лише два.

У квітні 2022 року затонув флагман Чорноморського флоту РФ гвардійський ракетний крейсер «Москва». Це сталася після масштабної пожежі, спричиненої, ймовірно, ударом українськими ракетами «Нептун».

Крейсер «Москва» брав участь в операції біля острова Зміїний на Одещині, саме цього крейсера стосувалися слова, що стали мемом, «Русский военный корабль, иди на ***».