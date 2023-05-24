Атака на корабель ЧФ РФ «Іван Хурс»: ЗСУ «зондують» Крим?

Вранці 24 травня у соціальних мережах з'явилися кадри з густим димом поблизу Керченського мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

З'явилася інформація, що міст перекрили для руху. Російський ватажок півострова Аксьонов заявив, що для паніки немає причин.

«Кримський міст закрито через навчання, які проводяться в районі», – сказав він.

Близько 11 ранку міст знову відкрили для руху. Про якісь військові навчання на півострові окупанти заздалегідь не попереджали, Україна також не коментувала інцидент.

Також цього ранку російські воєнкори повідомили про атаку дронами на розвідувальний корабель ЧФ РФ «Іван Хурс» за 74 кілометри на північ від протоки Босфор – і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Мілблогери заявили, що дрона було три, і атака нібито була успішно відбита. Видання Defence Express зазначає, що це унікальне судно для ЧФ Росії – таких у ВМС РФ лише два.

Це розвідувальний корабель 2017 року, призначений для відстеження комплексів протиракетної оборони. Окупанти поки не прокоментували інцидент.

Головні питання випуску:

Що сталося вранці 24 травня в районі Керченського мосту – і з російським кораблем «Іван Хурс»?

Чи можуть ЗСУ повторити атаку на міст окупантів у Криму, відрізавши їхнє угруповання від постачання?

І чи може взагалі контрудар України розпочатись саме з Криму?