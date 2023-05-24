На Кримському мосту зупиняли рух – окупаційна влада пояснила це навчаннями

Кримський (Керченський) міст закрито через навчання, заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов.



«Кримський міст закритий через навчання, що проводяться в районі. Рух буде відновлено за кілька годин. Переконливо прошу всіх довіряти лише перевіреним джерелам інформації», – написав він у телеграмі.

Про це він повідомив після того, як у соцмережах з’явилося відео з сильним задимленням на мосту.

Близько 11:00 російське видання «РИА Новости» повідомило про відновлення руху на Кримському мосту.

Напередодні навчання російських силовиків проходили у Євпаторії. Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.