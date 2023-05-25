У мережі з’явилося нове відео атаки безпілотником російського корабля «Іван Хурс»

У четвер у мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку надводним безпілотником російського розвідувального корабля «Іван Хурс» у Чорному морі. Відео, автентичність якого Радіо Свобода, не може перевірити, поширюють низка українських та російських Telegram-каналів.

На відео видно, що зйомка ведеться з надводного безпілотника. Як тільки він наближається до корабля, на рівні борта зйомка закінчується. Оскільки відстань дуже близька, можна зробити висновок, що зіткнення навряд чи вдалося уникнути.

Втім результатів ймовірного ураження корабля безпілотником на відео немає. Чи отримав корабель ушкодження і наскільки вони серйозні, незрозуміло.

Офіційний Київ поки не коментував сьогоднішнього відео, як і, зрештою, вчорашньої заяви російського Міноборони.

Напередодні Міноборони Росії підтвердило атаку дронами по «Івану Хурсу», звинувативши в цьому Україну. За повідомленням російського відомства, всі три безпілотники були знищені вогнем корабля, а сам він не постраждав. При цьому Міноборони опублікувало відео, ймовірно, ураження одного з безпілотників.

«Іван Хурс» – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за системами ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту.