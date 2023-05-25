Розвідка Британії: Росія підробила дані системи AIS, щоб зобразити у Чорному морі символ Z

Аналіз, проведений Geollect, показує, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) комерційних суден були віддалено підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового символу Z (символу російського вторгнення) на Чорному морі, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Водночас, як вказують у британській розвідці, сліди, з яких сформовано зображення, вказують на швидкість судна до 188 км/год – це додатково свідчить про те, що вони були фальшивими.

У Міноборони Британії припускають, що проросійські суб’єкти, ймовірно, зробили підробку як інформаційну операцію, потенційно в спробі зміцнити моральний дух Росії перед очікуваним українським контрнаступом.

«Підробка AIS підвищує ризик морських аварій. Незважаючи на російські віртуальні інформаційні операції в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: судно збору розвідданих «Іван Хурс», ймовірно, було атаковано 24 травня 2023 року», – додають у відомстві.

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Вранці 24 травня російські воєнкори повідомили про атаку дронами на розвідувальний корабель ЧФ РФ «Іван Хурс» за 74 кілометри на північ від протоки Босфор – і за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Символ Z вважається неофіційним символом воєнної агресії Росії проти України. Його наносять на російську техніку, яка бере участь у вторгненні в Україну. Символ неодноразово використовували на російських акціях на підтримку війни, зокрема за участю дітей.