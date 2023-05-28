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Зеленський передав Раді проєкт постанови про санкції проти Ірану

Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 24 травня закликав іранців «зупинити сповзання на темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді запровадити санкції проти Ірану – відповідний проєкт постанови зареєстрували в парламенті 27 травня.

Документ має назву «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран» і пропонує увести в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Рішення РНБО передбачає обмеження торгівлі з Іраном, блокування транзиту ресурсів українською територією для його резидентів, а також блокування капіталів резидентів Ірану в Україні. Обмеження пропонується запровадити на 50 років.

Зеленський під час свого відеозвернення 24 травня закликав іранців «зупинити сповзання на темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники. У відповідь речник МЗС Ірану назвав заяви президента України «брехливими» і спрямованими на отримання більшої кількості допомоги від Заходу.

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Вночі проти 28 травня російські війська випустили, за даними Повітряних сил, рекордних 54 іранських дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва по Україні, 52 з них збили.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року. Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії заперечували інформацію про постачання дронів. У листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але нібито за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.

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