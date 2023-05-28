Зеленський передав Раді проєкт постанови про санкції проти Ірану

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді запровадити санкції проти Ірану – відповідний проєкт постанови зареєстрували в парламенті 27 травня.

Документ має назву «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран» і пропонує увести в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Рішення РНБО передбачає обмеження торгівлі з Іраном, блокування транзиту ресурсів українською територією для його резидентів, а також блокування капіталів резидентів Ірану в Україні. Обмеження пропонується запровадити на 50 років.

Зеленський під час свого відеозвернення 24 травня закликав іранців «зупинити сповзання на темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники. У відповідь речник МЗС Ірану назвав заяви президента України «брехливими» і спрямованими на отримання більшої кількості допомоги від Заходу.

Читайте також: Брюссель і Тегеран обмінялися ув’язненими попри протести іранської опозиції в екзилі

Вночі проти 28 травня російські війська випустили, за даними Повітряних сил, рекордних 54 іранських дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва по Україні, 52 з них збили.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року. Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії заперечували інформацію про постачання дронів. У листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але нібито за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.