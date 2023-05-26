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Брюссель і Тегеран обмінялися ув’язненими попри протести іранської опозиції в екзилі

Демонстранти вимагають звільнення затриманого в Ірані бельгійського гуманітарного працівника Олівьє Вандекастееле, Брюссель, січень 2023 року

Бельгія та Іран обмінялися в’язнями за посередництва Оману, передає іранська служба Радіо Свобода.

Як заявило міністерство закордонних справ Оману, бельгійського гуманітарного працівника Олівьє Вандекастееле, якого утримували в Ірані, обміняли на іранського дипломата Асадоллу Ассаді 26 травня. Посадовці з обох країн підтвердили цю інформацію.

«Особи, яких було звільнено, були перевезені з Тегерана та Брюсселя до Маскату сьогодні для підготовки до їхнього повернення до відповідних країн», – йдеться в заяві МЗС.

У грудні іранський суд засудив Вандекастееле до 28 років ув’язнення за «шпигунство» в справі, яку Брюссель назвав «сфабрикованою».

Минулого року Ассаді був засуджений до 20 років тюрми у зв’язку з підготовкою вибуху на мітингу Національної ради опору Ірану (NCRI) – опозиційної групи у вигнанні, у передмісті Парижу в червні 2018 року. Тегеран вважає NCRI терористичною групою та назвав змову про теракту інсценуванням організації.

NCRI негайно засудила обмін, заявивши, що Бельгія звільнила «терориста».

«Звільнення терориста... є ганебною сплатою викупу за тероризм і захоплення заручників. Це надихне релігійний фашизм, який керує Іраном, продовжувати свої злочини», – заявили в паризькій NCRI.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, чий уряд проштовхнув гостро розкритиковану угоду про обмін полоненими з Іраном, уможлививши обмін, сказав, що Вандекастееле очікується в Бельгії пізно 26 травня.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Іран у спробах здобути перевагу над іноземними державами, беручи в заручники подвійних та іноземних громадян, а потім використовуючи їх для обміну ув’язненими.

Під час нинішніх протестів у країні, спричинених смертю молодої жінки після затримання за нібито неправильне носіння хустки, іранські сили безпеки взяли під варту близько 40 іноземних громадян, часто без пред’явлення будь-яких звинувачень.

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