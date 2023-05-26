Брюссель і Тегеран обмінялися ув’язненими попри протести іранської опозиції в екзилі

Бельгія та Іран обмінялися в’язнями за посередництва Оману, передає іранська служба Радіо Свобода.

Як заявило міністерство закордонних справ Оману, бельгійського гуманітарного працівника Олівьє Вандекастееле, якого утримували в Ірані, обміняли на іранського дипломата Асадоллу Ассаді 26 травня. Посадовці з обох країн підтвердили цю інформацію.

«Особи, яких було звільнено, були перевезені з Тегерана та Брюсселя до Маскату сьогодні для підготовки до їхнього повернення до відповідних країн», – йдеться в заяві МЗС.

У грудні іранський суд засудив Вандекастееле до 28 років ув’язнення за «шпигунство» в справі, яку Брюссель назвав «сфабрикованою».

Минулого року Ассаді був засуджений до 20 років тюрми у зв’язку з підготовкою вибуху на мітингу Національної ради опору Ірану (NCRI) – опозиційної групи у вигнанні, у передмісті Парижу в червні 2018 року. Тегеран вважає NCRI терористичною групою та назвав змову про теракту інсценуванням організації.

NCRI негайно засудила обмін, заявивши, що Бельгія звільнила «терориста».

«Звільнення терориста... є ганебною сплатою викупу за тероризм і захоплення заручників. Це надихне релігійний фашизм, який керує Іраном, продовжувати свої злочини», – заявили в паризькій NCRI.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, чий уряд проштовхнув гостро розкритиковану угоду про обмін полоненими з Іраном, уможлививши обмін, сказав, що Вандекастееле очікується в Бельгії пізно 26 травня.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Іран у спробах здобути перевагу над іноземними державами, беручи в заручники подвійних та іноземних громадян, а потім використовуючи їх для обміну ув’язненими.

Під час нинішніх протестів у країні, спричинених смертю молодої жінки після затримання за нібито неправильне носіння хустки, іранські сили безпеки взяли під варту близько 40 іноземних громадян, часто без пред’явлення будь-яких звинувачень.