В Ірані стратили трьох учасників антиурядових протестів

Влада Ірану стратила трьох учасників минулорічних антиурядових протестів у країні за звинуваченням у вбивстві трьох силовиків.

Як пише Iran International, Маджида Каземі, Саїда Ягубі та Салеха Мірхашемі визнали винними у вбивстві двох членів воєнізованої групи «Басідж» та одного поліцейського під час акцій протесту у листопаді 2022 року.

За два дні до страти засуджені до страти передали з в’язниці записку, в якій закликали не дозволити владі виконати рішення суду.

17 травня правозахисна група Amnesty International розкритикувала судовий процес над протестувальниками. Раніше засуджений на смерть Маджид Каземі розповів, що обмовив себе під тиском катувань.

Батько іншого засудженого – Салеха Мірхашемі – опублікував у соцмережах фото із плакатом на захист сина напередодні страти, 18 травня, – «Мій син невинний. У нього не було зброї».

Таким чином, кількість страчених владою Ірану учасників протестів, досягла семи людей.

За даними організацій Iran Human Rights і Together Against the Death Penalty, в 2022 році влада Ірану стратила 582 людини, що на 333 смертні вироки більше, ніж у 2021 році. При цьому, як зазначили правозахисники, 511 людей стратили без публічного оголошення вироків, і лише про 71 смертний вирок влада Ірану повідомила офіційно. Також правозахисники повідомили про страту щонайменше 16 жінок та трьох неповнолітніх. Правозахисники також повідомили, що за три з половиною місяці 2023 року в Ірані вже стратили 151 людину.

Масові протести почалися в Ірані в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні, заарештованої за «неправильне» носіння хіджабу. Учасники акцій протесту звинувачують у її вбивстві поліцію. За два місяці протестів в Ірані загинуло понад 300 людей, майже 15 тисяч були затримані.

Смертна кара також загрожує двом журналісткам, Нілуфару Хамеді та Елае Мохаммаді, – вони першими написали про загибель Аміні. Влада Ірану звинуватила їх у державній зраді та роботі на спецслужби США.

Влада Ірану намагається не допустити потрапляння у світову пресу будь-якої інформації про те, що відбувається в країні. З початку протестів було заарештовано понад 40 журналістів, ті, хто залишається на волі, скаржаться на стеження та прослуховування їхніх телефонів.