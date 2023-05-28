Через нічні удари по Києву поранені двоє людей – Нацполіція

Національна поліція уточнила кількість постраждалих внаслідок повітряної атаки на Київ на початку доби 28 травня.

За повідомленням, слідчі працюють на місцях падіння уламків у кількох районах столиці.

«Сьогодні вночі російська армія вкотре атакувала Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

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Також уламки пошкодили кілька будівель і щонайменше шість автомобілів, додають у відомстві.

Російські війська випустили по Україні 54 ударних дрони рано вранці 28 травня, Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.