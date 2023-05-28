У Повітряних силах розповіли, яка кількість F-16 необхідна українським військовим

Навіть кілька винищувачів F-16, які можуть здійснити пуск ракети на відстані більше ніж 100 кілометрів, «вже змусять ворога замислитись і реагувати на це», розповів у ексклюзивному інтерв'ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

Також він уточнив , що для того, аби українським військовим спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів, варто розуміти, що «ще треба якийсь ешелон забезпечення».

«Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків», – каже Голубцов.

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ уточнив, що це лише «початковий етап», а насправді військовим треба більше винищувачів.

«Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони (російські військові – ред.) виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони», – підсумував Голубцов.

Водночас, 26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.