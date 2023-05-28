Внаслідок атаки дронів на Київ рятувальника завалило плитами – Кличко

Внаслідок атаки дронами-камікадзе на столицю в ніч проти 28 травня, постраждав співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

«Рятувальника служби ДСНС під час виконування своїх обов’язків завалило плитами. Однак лікарі говорять, що все під контролем», – повідомив мер.

Кличко розповів, що майже всі повітряні цілі, які запустила армія РФ вночі на столицю, були збиті. Уламками вже збитих «шахедів» були пошкоджені автівки та дахи житлових будинків в деяких районах Києва, каже мер.

«На жаль, у нас є втрати. Одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні, одна з них жінка, знаходиться в реанімації», – уточнив Кличко.

Російські війська випустили по Україні 54 ударних дрони рано вранці 28 травня, Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.