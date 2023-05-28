У Повітряних силах уточнили, скільки часу потрібно для навчання пілотів F-16

На вимогу США Україна направила на тестування два своїх пілота, аби американським військовим «стало зрозуміло, яку програму обрати для українських пілотів F-16 та як її модернізувати», зазначив у ексклюзивному інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

За його словами, пілотів обрали серед більшості, «вони не якісь особливі, це звичайні рядові пілоти середнього віку, середньої класності». Також бригадний генерал уточнив, що українські пілоти вже пройшли тестування в США, на підставі якого був зроблений «позитивний» висновок.

Голубцов зазначив, що головною перешкодою може стати англійська мова, яку доведеться вивчити українським пілотам.

«Бар’єром може стати мова, тому, можливо, деякий час доведеться витратити перед навчанням на вивчення мови. Не просто мови, а термінології, технічного боку. Бо не маючи уявлення про ці терміни, дуже складно перенавчатись на будь-яку техніку, в тому числі на літаки», – уточнив Голубцов.

Але генерал каже, що у льотній практиці українські пілоти показали «дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16».

«І терміни, які нам назвали, – це менше ніж 6 місяців. Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців», – підсумував він.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.