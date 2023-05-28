«Прикриватимемо аеродроми»: в ЗСУ пояснили, як ховатимуть F-16 від ракетних ударів

Заховати винищувачі F-16 на території України, аби російські ракети та дрони їх не дістали, «просто не вийде, тут треба шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром», розповів у ексклюзивному інтерв'ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов.

Військовий також наголосив, що після того, як літаки передадуть України, «треба буде використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів».

«Бо противник, дізнаючись про те, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і завдати удару. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати», – підсумував він.

Водночас, 26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.