Нідерланди «всерйоз розглядають» надання Україні F-16, але рішення ще немає – Рютте 

Нідерланди розглядають передачу Україні винищувачів F-16, але ще не ухвалили остаточного рішення – про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте 26 травня, передає агентство Reuters.

Як заявив Рютте під час пресконференції, Амстердам «всерйоз розглядає» передачу винищувачів Україні, але ще не ухвалив остаточного рішення.

На питання, чи Нідерланди нададуть літаки Україні, Рютте вказав на те, що раніше його країна заявила про готовність тренувати пілотів.

«Якщо ви починаєте тренування, очевидно, що це щось, про що ви серйозно міркуєте», – зазначив він.

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Водночас голова уряду нагадав, що будь-які рішення щодо F-16 вимагають погодження Сполучених Штатів.

За даними Міністерства оборони Нідерландів, які цитує Reuters, країна наразі має 24 робочих винищувача F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 наразі доступні для продажу.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.