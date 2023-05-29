Атака на Київ: сили ППО знищили понад 40 ракет і дронів – КМВА

Повітряна атака на Київ вночі на 29 травня стала 15-ю з початку місяця, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Вона сталася через 18 годин після попередньої.

Як припускають у адміністрації, атаки мають на меті виснажити ресурси української протиповітряної оборони, а також «тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення».

«Цією ночі знов були дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей», – йдеться в коментарі голови КМВА Сергія Попка.

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За даними КМВА, ударів по Києву не було. Остаточні дані оприлюднять Повітряні сили.

У Подільському районі уламки пробили дах житлового будинку, ніхто не постраждав. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що в Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю і спричинили пожежу.

За уточненими даними Генштабу, російські війська випустили по Україні 59 ударних дронів рано вранці 28 травня, 58 з них вдалося збити.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.