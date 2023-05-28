Євросоюз про останні обстріли Києва та Дніпра: «винні будуть притягнуті до відповідальності»

У Євросоюзі прокоментували останні атаки російської армії по Дніпру та Києву.

«Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер у Києві на світанку Дня Києва. Керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності», – зазначила прессекретар зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

При цьому представниця ЄС додала, що Брюссель, як і раніше, «готовий допомогти Україні захистити себе».

Російські війська випустили по Україні 54 ударних дрони рано вранці 28 травня, Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і одного постраждалого.