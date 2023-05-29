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Політика

Ракетна атака на Київ і Львів: що відомо?

  • Нова ракетна атака на Київ та інші міста України. До 5-ї ранку тривала повітряна тривога. Над столицею Сили протиповітряної оборони знищили понад 40 повітряних цілей, проте уламки знищених ракет пошкодили дахи будинків і спричинили локальні пожежі. Це вже 15-та атака на столицю за травень. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Окрім того, вибухи чули на Хмельниччині та на Львівщині. Зібрали для вас усе, що відомо.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Найманці ПВК «Вагнер» таки виходять з Бахмута Донецької області. Їм на заміну прибувають повітряно-десантні війська Росії, щоб посилити фланги. Про це повідомляє британська розвідка. А ще до вщент зруйнованого міста відправляють бойовиків угруповання «ДНР» нібито для зачистки. Тим часом в українському Генштабі фіксують зменшення бойових дій. Чому останніми днями затихли бої біля Бахмута? Та для чого бойовики «ДНР» міняють «вагнерівців» на позиціях у місті?
  • Смертельне ДТП за участі судді. Голову Макарівського райсуду відправили під варту. «Лексус» Олексія Тандира влетів в інженерні споруди, які у той момент встановлював 23-річний нацгвардієць. Солдат загинув на місці. Свідки кажуть: суддя був у стані алкогольного сп’яніння, сам водій заперечує. Обговоримо подробиці цієї справи, а також інших схожих випадків. Чи вдається українським судам покарати винних, якщо це відомі люди чи посадовці?
  • З представником Державної прикордонної служби України продовжуємо говорити про правила перетину українського кордону під час війни. Які зараз діють правила для військовозобов’язаних українців: як чоловіків, так і жінок? Про те, чи почастішали спроби незаконно перетнути кордон? Та про звинувачення прикордонників у зловживанні повноважень.

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