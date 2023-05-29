Влада повідомила про падіння шести уламків у кількох районах Києва, одна людина поранена

Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння у кількох районах столиці України шести уламків повітряних об’єктів, запущених Росією.

«Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення шести уламків ракет: Оболонський район: біля АЗС; на дорожнє покриття із займанням; на зелену зону. Деснянський район: на територію одного з парків. Дніпровський район: на дорожнє покриття в різних місцях. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одного пораненого в Подільському районі столиці, його шпиталізували.

Кличко повідомив про падіння уламків ракет на проїжджу частину в Оболонському і Подільському районах Києва, а також про вибухи в Деснянському районі.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09 29 травня, звуки вибухів почали лунати через кілька хвилин після цього.

На даний час тривогу, крім Києва, оголосили і в низці областей України: Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було. Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.

Російські військові після нічної атаки наростили присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомило оперативне комендування «Південь». Станом на 10:00 в Чорному морі, за даними військових, було три ракетоносії: два надводних, один підводний. Сумарний залп – до 20 «Калібрів».

Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, попередили в ОК «Південь».