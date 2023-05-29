В Одесі через удар РФ постраждала портова інфраструктура – Гуменюк

В Одесі під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Що стосується нічної атаки – в нашому напрямку були спрямовані саме дрони-камікадзе. Частину з них знищили. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, і пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі. Її ліквідували, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу», – сказала вона в ефірі телемарафону вранці 29 травня.

У ніч на 29 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було.

Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.