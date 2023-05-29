Росія вивела три носії ракет у Чорне море після нічного масованого удару по Україні – військові

Російські військові продовжують нарощувати присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомило оперативне комендування «Південь» 29 травня.

«Станом на 10:00 в Чорному морі – три ракетоносії: два надводних, один підводний. Сумарний залп – до 20 «Калібрів». Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в ОК «Південь» повідомляли про загалом шість російських кораблів у Чорному морі, серед яких був один ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами», потім ракетоносіїв, за даними військових, стало два.

У ніч на 29 травня Росія завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши, за даними українських сил, крилаті ракети Х-101/Х-555 й ударні дрони Shahed-136/131.

Про роботу протиповітряної оборони повідомляли адміністрації Київської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. Відомо про пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Про постраждалих і загиблих даних не було.

Влада Хмельниччини повідомила, що в регіоні удару, зокрема, зазнав військовий об’єкт, виведені з ладу п’ять літальних апаратів.