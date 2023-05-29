На Хмельниччині через російську атаку горять склади з паливом – ОВА

Російські війська вдарили по об’єктах Хмельницької області, повідомила обласна військова адміністрація 29 травня. Один із об’єктів – військовий.

«Тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, почалися ремонтні роботи на злітно-посадковій смузі. Обласна влада наразі уточнює дані щодо постраждалих.

Читайте також: Нічна атака: Залужний повідомляє про збиття 67 ракет і дронів по всій Україні

Російська армія випустила до 40 ракет і 35 ударних дронів по Україні на початку доби 29 травня, повідомило раніше військове командування. 67 повітряних цілей, в тому числі один розвідувальний безпілотник, вдалося збити.

Уламки однієї зі збитих повітряних цілей спричинили пожежу в Львівській області. Про роботу протиповітряної оборони повідомляли також, зокрема, адміністрації Хмельницької, Вінницької, Одеської областей. У Києві уламки дронів спричинили пожежу в Солом’янському районі та пошкодили дах одноповерхового приватного будинку в Подільському. У столиці ніхто не постраждав.