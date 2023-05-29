Розвідка Британії прокоментувала російські навчання біля Кримського мосту

Розвідка Великої Британії прокоментувала російські безпекові навчання, проведені 24 травня біля Кримського мосту, який з’єднує російську територію з окупованим півостровом.

«Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст. Димову завісу формували димогенератори ТДА-3, імовірно, 28-ої бригади військ ядерного, біологічного і хімічного захисту РФ. Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 29 травня у твіттері Міністерства оборони Британії.

Водночас у розвідці наголосили, що на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, «ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування і погану бойову дисципліну на низькому рівні».

24 травня окупаційна влада заявила, що Кримський (Керченський) міст закритий через навчання. Перед цим у соцмережах з’явилося відео з сильним задимленням на мосту.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО».

У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.