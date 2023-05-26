Розвідка Британії: Аксьонов, ймовірно, стурбований здатністю регулярної армії «захистити Крим»

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов, ймовірно, стурбований здатністю регулярної армії «захистити півострів», вважає Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.



У відомстві зауважують, що лідер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов відіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, більшість з них отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії.



«Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, ймовірно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів. Основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат», – йдеться у повідомленні.



У британській розвідці зауважують, що протягом останніх 20 років у Росії було поширення воєнізованих формувань, однак ця «парамілітаризація» різко прискорилася після вторгнення Росії в Україну і є особливо важливою на Кримському півострові.

За інформацією кримських ЗМІ, 23 лютого 2014 року було створено 10 рот так званої «самооборони» Криму, 2 з них – козачі, а загалом у цих структурах брало участь понад 2 тисячі осіб. Після формування російських органів влади в Криму «народне ополчення» перетворилося на державну казенну установу «Кримський штаб народного ополчення – народної дружини Республіки Крим» та увійшло до складу Служби мобілізаційної роботи при російському уряді Криму. Для жителів Кримського півострова «самооборона» так і залишиться «особистою гвардією Аксьонова».

В Україні «самооборону Криму» визнано незаконним збройним формуванням, її учасників підозрюють у злочині, передбаченому ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань або участь у їх діяльності). Прокуратура АР Крим повідомляла, що ідентифікувала понад 1300 учасників «самооборони Криму».