Крим знову під атакою ЗСУ?

- Український Генштаб не пише у своїх зведеннях про бої у Бахмуті, звертає увагу американський Інститут вивчення війни. Аналітики акцентують: це сталося вперше від грудня 2022-го. Пояснюють це можливим просуненням «вагнерівців» углиб міста. Тим часом очільник угруповання ПВК «Вагнер» Євген Пригожин в інтерв’ю прокремлівським медіа оцінив втрати «вагнерівців» у Бахмуті та заявив, що замість «демілітарізації» Росія добилася, власне, мілітаризації України.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- У Криму знову задимівся Кримський міст. Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Аксьонов повідомив про навчання. Разом із цим Міноборони Росії демонструє кадри нібито атаки морських безпілотників на розвідувальний корабель РФ «Іван Хурс». Що відбулося насправді?
- Православна церква України затвердила повний перехід на новий календар. Раніше про таке ж рішення повідомила Українська греко-католицька церква. З 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Зміняться також дати Покрови (1 жовтня), Водохреща (6 січня) і Миколая (6 грудня). Великодня і Трійці це не стосуватиметься. Докладніше – у «Свобода Live».
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