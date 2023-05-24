Крим знову під атакою ЗСУ?

Як реформувати Раду безпеки ООН? І що робити з Росією в ній?

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив про потребу реформи Ради безпеки ООН. Про таку реформу говорять давно, але нинішня неспроможність Ради безпеки – через вето Росії – зупинити російську агресію проти України лише висвітлила нагальність такого реформування.