ПЦУ схвалила перехід на новий календар: Різдво – 25 грудня

Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар, повідомляють ЗМІ.



Як пише українська служба Бі-Бі-Сі, проти переходу проголосував один єпископ, ще один утримався.

Формально потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Проте, як заявили ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших епископів, питання вже вирішене, з 1 вересня буде перехід. Відтак Різдво відзначатимуть вже 25 грудня, а не 7 січня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Як пише tsn.ua з посиланням на митрополита Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), перехід на новий церковний календар не буде обов’язковим для всіх – тобто парафії за власним бажанням зможуть звершувати богослужіння за старим стилем.

У лютому стало відомо, що Українська греко-католицька церква перейде на григоріанський календар у святкуванні нерухомих свят з 1 вересня 2023 року.

За даними опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» ще в листопаді 2022 року, кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла: з 26% до 44%.

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.