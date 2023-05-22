Розпалювання релігійної ворожнечі: митрополит УПЦ (МП) на Буковині отримав підозру

Настоятелю чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, йдеться про настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП). З відкритих даних відомо, що це Михайло Жар (Лонгин).

Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» і ««сатанинською». Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні… Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – додали в СБУ.

УПЦ (МП) не коментувала факт оголошеної підозри своєму представникові.

Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання та підозри щодо священників УПЦ (МП). Серед причин – ймовірна співпраця з російськими силами.