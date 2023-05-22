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Розпалювання релігійної ворожнечі: митрополит УПЦ (МП) на Буковині отримав підозру

Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання та підозри щодо священників УПЦ (МП) (фото ілюстративне)

Настоятелю чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, йдеться про настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП). З відкритих даних відомо, що це Михайло Жар (Лонгин).

Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» і ««сатанинською». Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні… Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – додали в СБУ.

УПЦ (МП) не коментувала факт оголошеної підозри своєму представникові.

Українські правоохоронні органи неодноразово повідомляли про затримання та підозри щодо священників УПЦ (МП). Серед причин – ймовірна співпраця з російськими силами.

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